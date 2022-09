Macron et Zelensky pour un retrait des forces russes de Zaporijjia

PARIS/KYIV (Reuters) - Emmanuel Macron et Volodimir Zelensky "partagent la même exigence d'un retrait des forces russes de la centrale de Zaporijjia pour garantir la sécurité et sûreté des installations nucléaires, a déclaré samedi l'Elysée à l'issue d'un entretien téléphonique entre les présidents français et ukrainien.

Les deux dirigeants sont "revenus sur la situation autour de la centrale de Zaporijjia, qui demeure très préoccupante" et soutiennent le travail de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a ajouté la présidence française.

"Notre position est que la seule manière de protéger l'Europe d'une catastrophe nucléaire est de démilitariser la centrale", a déclaré Volodimir Zelensky sur Twitter.

L'Ukraine a regretté cette semaine que l'AIEA, dans son rapport d'inspection de la centrale située près de la ligne de front entre les troupes russes et ukrainiennes, n'ait pas préconisé la constitution d'une zone démilitarisée.

(Avec la contribution de Max Hunder, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)