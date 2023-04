Macron et Von der Leyen rencontrent Xi Jinping pour relancer la relation sino-européenne

par Michel Rose et Laurie Chen PÉKIN (Reuters) - Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen rencontrent jeudi le président chinois Xi Jinping pour des entretiens qui pourraient tracer la voie des futures relations entre la Chine et l'Union européenne, alors que les liens entre Pékin et Bruxelles se sont détériorés ces dernières années. Le président français, qui est arrivé mercredi à Pékin pour sa première visite en Chine depuis 2019, a été reçu séparément par Xi Jinping avec lequel il a échangé une longue poignée de mains sur la place Tianamen, avant un entretien en tête-à-tête au Palais du peuple. La présidente de la Commission européenne s'entretiendra avec Xi Jinping plus tard dans la journée avant des discussions communes dans la soirée (heure locale). Auparavant, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang, lequel a déclaré que le partenariat avec l'Union européenne (UE) et la France se trouvait à "un nouveau point de départ". "Les relations entre l'Europe et la Chine sont devenues plus complexes ces dernières années et il est important que nous discutions ensemble aujourd'hui de tous les aspects de nos relations", a déclaré Ursula von der Leyen avant sa rencontre avec Li Qiang. Les relations entre l'UE et la Chine se sont détériorées ces dernières années, notamment en raison du refus de Pékin de condamner la Russie pour son invasion de l'Ukraine. La Chine veut désormais s'assurer que l'Europe ne s'inscrive pas dans ce qu'elle considère comme une campagne hostile des Etats-Unis pour contenir son émergence. PLUSIEURS CONTRATS ATTENDUS A Pékin, les attentes sont grandes concernant la visite d'Emmanuel Macron. "La visite d'Emmanuel Macron devrait apporter des résultats concrets dans la promotion de la coopération économique et commerciale entre la Chine et la France, et renforcer la confiance mutuelle sur le plan politique", écrit jeudi le Global Times, journal dirigé par le Quotidien du peuple du Parti communiste au pouvoir. "Il est important de noter que plusieurs forces en Europe et aux Etats-Unis suivent avec attention la visite d'Emmanuel Macron et exercent une influence dans différentes directions", indique le Global Times. "En d'autres mots, tout le monde ne souhaite pas voir la visite d'Emmanuel Macron en Chine se dérouler sans heurts et être couronnée de succès." Emmanuel Macron comme Ursula von der Leyen ont exprimé leur intention de tenter de convaincre Pékin d'user de son influence sur Moscou pour ramener la paix en Ukraine ou, tout du moins, de ne pas soutenir directement son allié russe. Le président français, qui est accompagné par une cinquantaine de dirigeants d'entreprises, parmi lesquelles Airbus, Alstom et EDF, devrait également annoncer plusieurs contrats avec la Chine. En France, certains estiment toutefois que de telles annonces ne seraient pas un bon signal à envoyer. "Les trois quarts de la délégation sont des chefs d'entreprise: l'objectif est avant tout de signer des contrats", a écrit sur Twitter l'eurodéputé de gauche Raphaël Glucksmann avant la visite d'Emmanuel Macron. "A l'heure où le débat en Europe se concentre sur notre dépendance suicidaire à l'égard de la Chine et sur l'ingérence chinoise, le message est inopportun." (Reportage Michel Rose et Laurie Chen à Pékin, rédigé par John Geddie; version française Camille Raynaud et Blandiné Hénault, édité par Claude Chendjou)