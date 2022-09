Macron et Truss d'accord pour renforcer les liens franco-britanniques, rapporte l'Elysée

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron et la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss ont affirmé samedi lors d'un échange téléphonique leur volonté commune de "renforcer encore davantage" les relations franco-britanniques et de "coopérer étroitement face aux défis communs", rapporte l'Elysée.

Il s'agissait du premier échange entre les deux dirigeants.

Ils "ont rappelé les liens denses et historiques qui unissent la France et le Royaume-Uni, et leur volonté de les renforcer encore davantage", indique la présidence française dans un communiqué.

"Ils ont dit leur souhait de coopérer étroitement face aux défis communs, à commencer par le soutien à l’Ukraine et les réponses aux conséquences du conflit sur l’insécurité alimentaire et les prix de l’énergie", ajoute le communiqué.

Emmanuel Macron a en outre renouvelé ses condoléances au peuple britannique à la suite du décès de la reine Elizabeth II, jeudi, et félicité Liz Truss pour sa désignation.

Liz Truss avait suscité l'irritation du président français en août en refusant de se prononcer sur le statut de leurs futures relations, entre l'option "Ami" ou l'option "Ennemi".

"Le jury est toujours en train de délibérer", avait-elle lancé lors d'une soirée électorale.

Elle avait ajouté qu'elle jugerait Emmanuel Macron "sur ses actes et pas sur ses mots".

"Si on n'est pas capables entre Français et Britanniques de dire si on est amis ou ennemis, le terme n'est pas neutre, on va vers de sérieux problèmes", avait répliqué le président français en marge d'une visite en Algérie.

(Rédigé par Sophie Louet, avec la contribution de Michel Rose)