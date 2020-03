Macron et Trump sont convenus d'une coordination au G7 face au coronavirus

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron et Donald Trump, qui se sont entretenus mercredi de l'épidémie de coronavirus et de ses conséquences, se sont dits prêts à une coordination dans le cadre de la présidence américaine des pays du G7, a annoncé le président français.

"Excellente discussion avec Donald Trump", a-t-il tweeté. "Pour mieux agir face au Covid-19, prêts à coordonner notre réponse en matière scientifique, sanitaire et économique, dans le cadre de la présidence américaine du G7", ajoute-t-il.

A l'Elysée, on souligne que les deux dirigeants "se sont mis d'accord sur le fait que pour être plus efficace et mieux agir, il fallait coordonner nos réponses en matière scientifique, économique et sanitaire dans le cadre de la présidence américaine du G7".

"C'est le président qui a proposé ça et le président Trump a trouvé que c'était une très bonne idée et que c'était un bon cadre. L'idée a été actée par les deux présidents", ajoute-t-on.

Les ministres des Finances et banquiers centraux des pays du G7, qui se sont entretenus en visioconférence mardi, sont convenus de "faire tout ce qui est possible" pour limiter les conséquences de la propagation du coronavirus, a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin.

Dans un communiqué diffusé à l'issue de leurs discussions, ils soulignent qu'ils se tiennent prêts à coopérer davantage sur des "mesures appropriées et efficaces".

L'épidémie de coronavirus, qui affecte les chaînes de production et pèse sur la consommation, a déjà un effet lourd sur l'économie mondiale.

D'après la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, la croissance de l'économie mondiale sera inférieure cette année à ce qu'elle a été en 2019.

(Henri-Pierre André)