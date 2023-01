Macron et Scholz disent vouloir 'bâtir l'Europe pour la prochaine génération'

PARIS (Reuters) - A deux jours du conseil des ministres franco-allemand, Emmanuel Macron et Olaf Scholz affichent, dans une tribune commune publiée vendredi, leur volonté de bâtir ensemble l'Europe "pour la prochaine génération" malgré les dissensions et tensions de ces derniers mois entre Paris et Berlin.

"Soixante ans après la signature du Traité de l’Élysée (entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer le 22 janvier 1963, NDLR), la France et l’Allemagne s’entendent sur les questions fondamentales concernant l’avenir de l’Europe", martèlent le président français et le chancelier allemand dans ce texte publié conjointement par le Journal du Dimanche et le Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Nous partageons la même ambition : celle d’une Union européenne résiliente, puissante et souveraine. Même dans les cas où nous divergeons, nous restons plus que jamais déterminés à élaborer des réponses communes, des réponses que nous voulons étudier avec nos partenaires européens", assurent les dirigeants des deux premières puissances de l'Union européenne.

Face à la guerre en Ukraine, qui "nous rappelle qu'il appartient à notre génération d’empêcher que les rêves des pères fondateurs de l’Europe ne se délitent", "nous devons nous assurer que les prochaines générations d'Européens pourront vivre sur un continent où règnent la paix, la prospérité et la liberté", soulignent encore les deux hommes.

L'Elysée avait reporté en octobre dernier le conseil franco-allemand, sur fond de frictions entre Paris et Berlin sur un certain nombre de dossiers parmi lesquels le plan allemand anti-inflation, le projet d'avion de combat européen ou les mesures face à la crise énergétique.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)