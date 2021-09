Macron et Modi insistent sur la coopération France-Inde dans l'Indopacifique, rapporte l'Elysée

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron et Narendra Modi ont réaffirmé mardi au cours d'un entretien téléphonique leur volonté de voir la France et l'Inde agir conjointement dans la région indopacifique pour promouvoir la stabilité régionale et la règle de droit et écarter "toute forme d'hégémonie", a rapporté l'Elysée.

Cet entretien du président français avec le Premier ministre indien survient en pleine crise diplomatique entre la France, d'une part, et les Etats-Unis et l'Australie, d'autre part, qui ont conclu un partenariat stratégique dans l'Indopacifique ayant entraîné l'annulation d'un contrat franco-australien sur des sous-marins.

Emmanuel Macron et Narendra Modi "ont réaffirmé leur volonté commune d'agir conjointement dans un espace Indopacifique ouvert et inclusif, y compris dans le cadre de la relation euro-indienne et des travaux européens sur l'Indopacifique", a rapporté l'Elysée. "Cette approche a pour ambition de promouvoir la stabilité régionale et la règle de droit, tout en écartant toute forme d'hégémonie."

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Nicolas Delame et Bertrand Boucey)