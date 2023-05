Macron et Meloni se sont rencontrés au G7 après la polémique sur l'immigration

Crédit photo © Reuters

HIROSHIMA, Japon (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron et la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni se sont rencontrés samedi lors du sommet du G7 pour tenter de tourner la page des critiques du ministre français de l'Intérieur sur la politique migratoire de l'Italie. Gérald Darmanin a critiqué début mai, dans l'émission "Les Grandes Gueules" de RMC, la politique de la présidente du Conseil italien, jugée "incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue" et accusée de "mentir" à ses électeurs. L'Italie avait exigé des excuses après ces critiques qui avaient aussi entraîné l'annulation d'un déplacement du ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani à Paris. Samedi, les deux dirigeants se sont entretenus pendant 45 minutes. Ils ont semblé détendus et Emmanuel Macron a visiblement interrogé Giorgia Meloni sur les inondations qui ont frappé le nord de l'Italie cette semaine. Selon une source présidentielle française, les deux dirigeants ont parlé de l'Ukraine, mais aussi de l'immigration et de la Tunisie. (Reportage John Irish, version française Matthieu Protard)