Macron et Mattarella soulignent l'importance de la relation France-Italie, annonce l'Elysée

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président italien Sergio Mattarella, annonce lundi l'Elysée dans un communiqué, sans préciser le contenu de leur conversation, après les tensions entre les deux pays autour de la question des migrants.

"Ils ont tous deux ont affirmé la grande importance des relations entre la France et l'Italie et ont souligné la nécessité de réunir les conditions d'une pleine coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral qu'au sein de l'Union européenne", dit l'Elysée sans plus de détails.

Cet entretien se produit dans un contexte de tensions provoquées par le refus du gouvernement italien d'accueillir dans ses ports l'"Ocean Viking", un navire affrété par l'ONG SOS Méditerrannée et qui a finalement accosté vendredi dans la rade de Toulon.

Dans un nouvel accès de tension diplomatique, les autorités françaises ont dénoncé la semaine dernière l'attitude "irresponsable" et "inhumaine" de Rome, où la dirigeante d'extrême droite Giorgia Meloni a durci la politique migratoire de l'Italie tout en plaidant auprès de Bruxelles pour plus de solidarité européenne en la matière.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé jeudi que la France renonçait temporairement à la relocalisation de 3.500 migrants au bénéfice de l'Italie dans le cadre du mécanisme européen de solidarité instauré cet été. Il a évoqué plus généralement des "conséquences extrêmement fortes sur la relation bilatérale".

