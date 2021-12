Macron et Draghi plaident pour des marges de manoeuvre budgétaires

23 décembre (Reuters) - Emmanuel Macron et Mario Draghi plaident dans une tribune conjointe publiée par le Financial Times pour qu'une future réforme des règles budgétaires de l'Union européenne apporte plus de marges de manoeuvre pour les investissements nécessaires à la souveraineté européenne.

Le président français et le président du Conseil italien prônent en outre des "réformes structurelles raisonnables" ouvrant la voie à une réduction des dépenses publiques récurrentes, ajoutant que la Commission a récemment formulé des propositions "intéressantes".

"Nous avons besoin de disposer de davantage de marge de manoeuvre et de suffisamment de dépenses essentielles pour l'avenir et pour garantir notre souveraineté", écrivent-ils. (Reportage Tassilo Hummel, rédigé par Mathieu Rosemain, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)