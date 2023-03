Macron et Biden ont échangé sur la situation en Ukraine, dit l'Elysée

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron s'est entretenu mardi avec son homologue américain, avec lequel il a discuté de la situation en Ukraine et du retour de la paix en Europe, a annoncé mercredi l'Elysée. "Les deux présidents ont réitéré leur détermination à apporter à l’Ukraine le soutien militaire nécessaire, aussi longtemps qu’il le faudra, pour faire échouer l'agression russe", a indiqué la présidence française dans un communiqué. Emmanuel Macron et Joe Biden ont également abordé les perspectives pour un retour de la paix en Europe et discuté des garanties de sécurité qui pourraient être apportées à l'Ukraine dans ce cadre. Les deux présidents ont par ailleurs évoqué la situation dans l'Indo-Pacifique et de l'Iran, était-il précisé dans le communiqué. (Rédigé par Camille Raynaud)