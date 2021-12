Macron entame sa visite en Hongrie par un hommage à une opposante à Orban

par Krisztina Than

BUDAPEST (Reuters) - Emmanuel Macron devait entamer lundi une visite à Budapest par un hommage à la philosophe hongroise Agnes Heller, une opposante au Premier ministre Viktor Orban, qu'il rencontrera plus tard dans la journée.

Alors que la France prendra dans moins de trois semaines la présidence du Conseil de l'Union européenne, le président français a déclaré la semaine dernière que le dirigeant nationaliste hongrois était à la fois un "opposant politique" et un "partenaire européen" avec lequel il est possible de parvenir à des compromis politiques.

Parmi les désaccords entre Paris et Budapest figurent les droits de la communauté LGBT et l'immigration, Emmanuel Macron ayant même parlé il y a quelques mois de "bataille culturelle" avec la Hongrie et certains de ses voisins, prenant acte des divergences croissances avec des dirigeants "illibéraux" au détriment de la cohésion de l'Union européenne.

Les deux dirigeants se sont néanmoins retrouvés sur certains dossiers, comme la promotion du nucléaire dans le débat en cours sur la classification des énergies susceptibles de contribuer à la transition écologique de l'UE. Viktor Orban pourrait aussi soutenir une initiative en faveur d'une coopération accrue entre Etats membres en matière de défense.

La volonté affichée d'Emmanuel Macron, soulignée lors d'une conférence de presse la semaine dernière, de faire de la maîtrise des frontières de l'Union et du contrôle des flux migratoires une priorité de la présidence française au premier semestre 2022 pourrait aussi être bien accueillie en Hongrie.

Dans un messsage publié lundi sur Facebook, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a cité le nucléaire et la protection des frontières parmi les dossiers d'importance stratégique sur lesquels Paris et Budapest étaient d'accord.

L'Elysée a précisé que le président français évoquerait le respect des droits LGBT et de l'État de droit lors de sa rencontre avec Viktor Orban.

Agnes Heller, qu'Emmanuel Macron avait rencontré en 2019, quelques mois avant sa mort, était une partisane de la démocratie libérale et une critique affichée de Viktor Oran, qu'elle accusait de saper la démocratie hongroise.

Née en 1929 à Budapest, la philosophe était une survivante de la Shoah et la majeure partie de sa famille a péri dans les camps de concentration nazis.

Emmanuel Macron doit aussi participer à Budapest à une réunion du groupe de Visegrad, qui réunit les dirigeants hongrois, polonais, tchèques et slovaque. Le programme de sa visite inclut également une rencontre avec des représentant de l'opposition au gouvernement Orban.

De son côté, le Premier ministre hongrois a rencontré successivement ces dernières semaines Marine Le Pen et Eric Zemmour, tous deux candidats à l'élection présidentielle française d'avril prochain et qui ont l'une et l'autre salué sa politique de lutte contre l'immigration.

