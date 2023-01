Macron dit que la France doit s'appuyer sur l'Europe pour son indépendance

PARIS, 31 décembre (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a déclaré samedi, lors de ses voeux aux Français pour 2023, que la France devait s'appuyer sur l'Europe pour consolider son indépendance.

"En 2023, nous aurons à consolider pas à pas notre indépendance énergétique, économique, sociale, industrielle, financière et stratégique", a dit le président de la république lors de son allocution télévisée.

"(...) cette indépendance française doit trouver dans notre Europe son relais, son complément. Quand tant de pays se rêvent des empires, quand tant d'entreprises s'imaginent des royaumes, nous avons un continent pour former un espace de paix et de liberté, de prospérité et de solidarité, de droits et de puissance", a dit Emmanuel Macron. (Reportage Kate Entringer)