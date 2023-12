Macron dit à Netanyahu la nécessité d'oeuvrer à un cessez-le-feu durable

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron s'est entretenu mercredi par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, auprès duquel le président français a souligné l'urgence d'acheminer l'aide nécessaire à la population de Gaza et la nécessité d'oeuvrer à un cessez-le-feu durable, a fait savoir l'Elysée. La présidence française a indiqué que la France allait oeuvrer "dans les prochains jours", en lien avec la Jordanie, pour mener des opérations humanitaires dans la bande de Gaza, assiégée depuis plus de onze semaines par l'armée israélienne en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre. Affirmant "une nouvelle fois l'attachement de la France à la sécurité d'Israël", Emmanuel Macron a fait part à Benjamin Netanyahu de "sa plus vive préoccupation face au très lourd bilan civil et à la situation d'urgence humanitaire absolue" dans l'enclave palestinienne alors que les combats s'"intensifient", a rapporté l'Elysée. Il a aussi "insisté sur l'importance pour Israël de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de mettre un terme aux violences commises par certains colons contre les civils palestiniens, ainsi qu'à tout nouveau projet de colonisation en Cisjordanie", a ajouté la présidence française. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Jean Terzian)