Macron condamne un "acte odieux", promet une aide rapide

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a fait part mercredi à Volodimir Zelensky de sa solidarité envers l'Ukraine après la destruction partielle du barrage de Nova Kakhovka et promis l'envoi rapide d'une aide pour répondre aux besoins urgents. "La France condamne cet acte odieux qui met en danger les populations. Nous enverrons dans les toutes prochaines heures une aide pour répondre aux besoins immédiats", a déclaré sur Twitter le président de la République à l'issue d'un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien. Volodimir Zelensky a indiqué, sur Twitter également, avoir discuté avec Emmanuel Macron des besoins urgents de l'Ukraine. L'Elysée précise que le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères va faire partir très vite un premier convoi d'une dizaine de tonnes de produits demandés par les Ukrainiens (santé, hygiène, assainissement d’eau, citerne portative). La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'être responsables de l'explosion qui a provoqué dans la nuit de lundi à mardi la destruction partielle du barrage et des inondations catastrophiques sur les rives du Dniepr, dans le sud de l'Ukraine. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, avec John Irish)