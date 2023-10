Macron condamne "les attaques terroristes" contre Israël

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé samedi s'être entretenu avec les responsables israéliens après l'attaque surprise du Hamas contre Israël, où des hommes armés palestiniens ont pénétré depuis la bande de Gaza tandis que le pays essuyait un tir nourri de roquettes, faisant au moins 40 morts et plusieurs centaines de blessés. "J'ai parlé au président Herzog et au Premier ministre Netanyahou", a dit le président de la République dans un message posté sur le réseau social X, précédemment connu sous le nom Twitter. "Je condamne les attaques menées depuis Gaza contre Israël, ses soldats et sa population. La France est solidaire d'Israël et des Israéliens, attachée à leur sécurité et à leur droit à se défendre", a-t-il ajouté. Plusieurs combattants palestiniens ont pénétré samedi dans le Sud d'Israël, plus grande offensive contre le pays depuis plusieurs années. (Reportage Gilles Guillaume et Sudip Kar-Gupta)