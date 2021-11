Macron assure la Lituanie de la "solidarité" de Paris face à la Chine et la Biélorussie

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a assuré mardi son homologue lituanien Gitanas Nauseda de la solidarité de la France face aux pressions diplomatiques chinoises et à la crise migratoire à la frontière avec la Biélorussie.

"Je veux vous redire ici la solidarité complète et constante de la France", a déclaré Emmanuel Macron en évoquant les relations du pays balte avec Moscou et Pékin, en accueillant le président lituanien à l'Elysée pour un déjeuner de travail.

La Chine, qui considère Taïwan comme une province renégate sur laquelle elle exerce son contrôle, a rétrogradé ses relations diplomatiques avec la Lituanie dans le sillage de l'ouverture mi-novembre d'une ambassade de facto de Taïwan à Vilnius.

"La France est solidaire de la Lituanie quand elle subit des pressions et quand les choix courageux que vous avez pu faire, en particulier dans le cadre de la relation avec la Chine, donnent lieu à des pressions ou à des conséquences bilatérales", a ajouté le président français.

Au-delà de l'"engagement du dialogue avec les grandes puissances internationales", Emmanuel Macron a souligné qu'"en tant qu'Européens nous devons à la fois être solidaires et apporter une réponse unie".

Une solidarité et une unité que le chef de l'Etat a également mises en avant face à l"attaque hybride" et l'"instrumentalisation de la détresse" de migrants que la Biélorussie est accusée d'encourager à pénétrer illégalement sur le territoire de l'Union européenne, notamment au niveau de ses frontières avec la Pologne et avec la Lituanie.

"Nous devons continuer à agir", a assuré Emmanuel Macron, alors que la France prendra au 1er janvier pour six mois la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)