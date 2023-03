Macron arrive à Libreville, première étape d'une tournée en Afrique centrale

LIBREVILLE (Reuters) - Emmanuel Macron est arrivé mercredi soir à Libreville, capitale du Gabon, première étape d'une tournée en Afrique centrale où il compte amorcer un "partenariat renouvelé" avec le continent noir, où la France perd de l'influence. La tournée de quatre jours du président français doit aussi l'emmener en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. A Libreville, le chef de l'Etat doit participer aux côtés de son homologue Ali Bongo au One Forest Summit, réunion internationale sur la préservation des forêts tropicales, indispensables à la lutte contre le réchauffement climatique. Avec quelque 220 millions d'hectares, le bassin du Congo constitue le deuxième massif forestier de la planète après l'Amazonie. L'opposition gabonaise a protesté contre la venue du dirgeant français qu'elle considère comme un soutien à Ali Bongo, probable candidat à sa succession lors de l'élection présidentielle prévue en août. "La visite d'Emmanuel Macron n'apporte pas une voix à Ali Bongo. Mais la conséquence pourrait être une mise en danger des populations françaises et des intérêts français au Gabon. Mon inquiétude est que si une crise politique éclate autour des élections, l'amalgame sera fait", a dit à Reuters Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, vice-président d'Union nationale, parti d'opposition. Kévin, technicien de 39 ans ayant requis l'anonymat croisé dans les rues de Libreville, est également sceptique. "Qu'est-ce que Macron vient faire au Gabon ? Il vient pour la forêt ou bien pour placer Ali Bongo ?", s'est-il interrogé. "Si Macron veut soutenir la famille Bongo, nous allons nous soulever. Le Gabon est un pays indépendant. Ce n'est pas la France qui nomme les présidents gabonais, Macron doit le comprendre." Lundi à l'Elysée, Emmanuel Macron a affirmé que sa visite au Gabon ne constituait en aucun cas un "déplacement électoraliste". Au cours de cette conférence de presse, le président a placé sa tournée en Afrique, la deuxième depuis sa réélection, sous le signe d'un "partenariat renouvelé" avec un continent que la France, ancienne puissance coloniale, aborde avec "humilité". Pays de 2,3 millions d'habitants riche en pétrole, le Gabon fait partie de l'ancien "pré-carré" de la France sur le flanc Ouest de l'Afrique. Sous l'impulsion d'Ali Bongo, il est désormais membre du Commonwealth. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Matthieu Protard)