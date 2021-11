Macron appelle l'Iran à s'engager de manière constructive dans les négociations sur le nucléaire

PARIS, 29 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron s'est entretenu lundi avec le président iranien Ebrahim Raïssi et a appelé l'Iran à s'engager de manière constructive dans les discussions visant à relancer l'accord nucléaire conclu en 2015, alors que les négociations ont repris à Vienne entre les puissances occidentales et Téhéran.

Le président français a également exhorté Téhéran à "revenir sans délai au respect de tous ses engagements et obligations vis-à-vis de l'AIEA et à reprendre rapidement une coopération qui permette à l'Agence de s'acquitter pleinement de sa mission", a indiqué l'Elysée dans un communiqué. (Reportage John Irish et Michel Rose, rédigé par Camille Raynaud)