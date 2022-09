Macron appelle l'Arménie et l'Azerbaïdjan à renouer le dialogue

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a appelé lundi l'Arménie et l'Azerbaïdjan à renouer le dialogue pour mettre fin à leur conflit au Haut-Karabagh.

"Les négociations doivent reprendre", a dit le président français en recevant le Premier ministre arménien Nikol Pachinian au palais de l'Elysée.

"La France a la conviction que le recours à la force ne saurait être la solution, pas plus pour l'Arménie que pour l'Azerbaïdjan, que le dialogue doit être rétabli sans délai", a insisté Emmanuel Macron.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont mutuellement accusés vendredi d'avoir rompu le cessez-le-feu conclu quelques jours plus tôt pour mettre fin à la plus grave flambée de violence entre les deux pays depuis 2020.

(Reportage de Dominique Vidalon, rédigé par Tangi Salaün)