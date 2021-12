Macron annonce une initiative franco-saoudienne en faveur du Liban

DOHA (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a annoncé samedi à Djeddah, dernière étape de sa visite dans le Golfe, une initiative commune de la France et de l'Arabie saoudite en faveur du Liban afin de "permettre au pays de sortir de la crise".

A l'issue d'un entretien avec le prince héritier Mohammed ben Salman, Emmanuel Macron a précisé à des journalistes qu'ils avaient appelé ensemble le Premier ministre libanais Najib Mikati "pour passer un message clair" aux autorités de Beyrouth sur l'engagement de la France et de l'Arabie saoudite "en soutien du peuple libanais".

Les questions "énergétiques, alimentaires ou militaires" sont prioritaires, a-t-il souligné.

"Notre volonté est que le gouvernement (libanais) puisse travailler de manière normale et se réunir au plus vite et mener les réformes utiles", a dit Emmanuel Macron, précisant qu'il s'entretiendrait dimanche au téléphone avec le président libanais Michel Aoun, à son retour en France.

Le ministre libanais de l'Information, George Kordahi, avait annoncé vendredi sa démission pour faciliter une sortie de crise diplomatique entre le Liban et l'Arabie saoudite, avant la visite d'Emmanuel Macron.

(Avec la contribution de John Irish à Doha, version française Sophie Louet)