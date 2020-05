Macron annonce une aide de 8 milliards d'euros à la filière automobile

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mardi un plan de soutien de quelque huit milliards d'euros à la filière automobile française fortement éprouvée par la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus et souhaité faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe.

"L'Etat au total apportera un peu plus de 8 milliards d'euros d'aides au secteur", a déclaré le chef de l'Etat français à l'issue d'une visite de l'usine de l'équipementier Valeo à Etaples (Pas-de-Calais), évoquant un "plan historique face à une situation historique".

"Les constructeurs ont pris en contrepartie une série d'engagements forts qui consistent à relocaliser la production à valeur ajoutée en France et à consolider et maintenir la production industrielle sur nos sites", a-t-il ajouté.

En raison des mesures de confinement instaurées à travers le monde pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus, les ventes d'automobiles se sont retrouvées au point mort dans de nombreux pays où elles avaient déjà ralenti.

Certains acteurs du secteur ont commencé à rouvrir leurs usines mais la demande reste faible et la crise économique a accentué les difficultés financières des constructeurs ainsi que de leurs sous-traitants.

En France, comme ailleurs, les véhicules invendus s’accumulent suscitant des inquiétudes sur les perspectives d’un secteur qui représente dans l'Hexagone 400.000 emplois directs et indirects.

"ACHETER MAINTENANT"

"Il faut que nos concitoyens achètent d'avantage de véhicules et en particulier de véhicules propres, pas dans deux, cinq ou dix ans. Maintenant", a insisté Emmanuel Macron, annonçant un renforcement des mesures de soutien à l'achat de voitures.

La prime à la conversion, dispositif d'aide au remplacement d'un véhicule ancien par un véhicule moins polluant (diesel et essence dernière génération, hybride et électrique), sera désormais accessible à l'ensemble des ménages dont le revenu est inférieur à 18.000 euros par an, soit "trois quarts des Français".

Cette prime "exceptionnelle", qui restera cumulable avec le bonus écologique, est de 3.000 euros pour un véhicule thermique et 5.000 euros pour un véhicule électrique, et sera disponible "à partir du 1er juin pour les 200.000 achats à venir."

Concernant le bonus écologique accordé pour l'achat d'un véhicule électrique, son montant sera porté de 6.000 à 7.000 euros pour les particuliers et de 3.000 a 5.000 euros pour les entreprises. Un bonus de 2.000 euros va lui être créé pour les véhicules hybrides rechargeables (VHR).

L'objectif des 100.000 bornes électriques sur tout le territoire est pour sa part avancé de 2022 à 2021.

Au-delà de ces mesures d'aide, l'objectif est de faire de la France "la première nation productrice de véhicules propres en Europe, en portant à plus d'un million par an sous cinq ans la production de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides". "C'est tout le sens du plan de soutien et de relance", a souligné Emmanuel Macron.

(Marine Pennetier et Jean-Stéphane Brosse, édité par Gwenaëlle Barzic)