Macron annonce 238 nouvelles brigades de gendarmerie

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé lundi l'installation de 238 nouvelles brigades de gendarmerie dans toute la France en réponse à un besoin accru de sécurité dans les zones rurales et périurbaines. Promesse de campagne, cette annonce faite dans le Lot-et-Garonne, où le chef de l'Etat a inauguré une caserne à Tonneins, correspond à l'installation d'une à quatre brigades par département en métropole et dans les outre-mer, selon l'Elysée. "Il y a partout le sentiment d'être délaissé", a dit Emmanuel Macron devant la presse. "Ensuite il y a une délinquance qui est là, qui a évolué dans ses formes ces dernières années", a ajouté le président. "On a surtout vu que l'éloignement et la concentration des forces qui avait été longtemps la doctrine, si elle avait produit des résultats face à certaines formes de délinquance, ne prévenait pas celle-ci dans les zones rurales (...)" Certaines brigades seront fixes mais la majorité seront mobiles, dotées d'une demi-douzaine de militaires. Trois mois après les violences urbaines consécutives à la mort d'un jeune homme fin juin à Nanterre (Hauts-de-Seine) et à dix mois des Jeux olympiques en France, le gouvernement met l'accent sur la sécurité en dehors des grandes villes. Les annonces présidentielles représentent quelque 2.100 postes de gendarmes qui s'inscrivent dans le cadre des 8.500 créations de postes au sein des forces de l'ordre promises d'ici la fin du quinquennat. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)