Macron annonce 200 ME pour développer un carburant aérien "moins polluant"

PARIS (Reuters) - La France va investir 200 millions d'euros pour développer la production de carburants dits durables (SAF) pour l'aviation dans le cadre des efforts pour rendre le secteur aéronautique moins polluant, a annoncé vendredi Emmanuel Macron. "Nous, Français, on doit être les champions de l'avion ultra-sobre", a dit le président de la République lors d'une visite dans une usine du motoriste aéronautique Safran en Seine-et-Marne, avant l'ouverture du salon du Bourget la semaine prochaine. Ces 200 millions d'euros contribueront notamment à financer la construction d'une usine de production de SAF (Sustainable Aviation Fuel) à Lacq, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec, selon l'Elysée, 700 emplois à la clé. Le secteur aéronautique s'est fixé en 2021 un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Le SAF est perçu comme un moyen d'y parvenir mais ce type de carburant, produit à partir de biomasse composée de résidus tels que des déchets de bois, ne représente jusqu'à présent que 0,1% de la consommation de carburant du secteur aérien. (Rédigé par Dominique Vidalon et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)