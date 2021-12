Macron accueille Scholz pour trouver un terrain d'entente et tourner la page Merkel

par Michel Rose et Michaela Cabrera

PARIS, 10 décembre (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron accueillera à Paris le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz pour une première réunion de travail au cours de laquelle les dirigeants des deux premières puissances européennes tenteront de trouver un terrain d'entente pour faire face aux crises que le bloc doit affronter en son sein et au-delà.

Les tensions entre la Russie et l'Ukraine et les priorités de la présidence française de l'Union européenne, qu'Emmanuel Macron a détaillées lors d'une conférence de presse jeudi, figureront à l'ordre du jour, ont déclaré des représentants français.

Emmanuel Macron avait développé une relation amicale avec Angela Merkel, prédécesseur d'Olaf Scholz, qui lui a formellement remis le pouvoir mercredi après 16 années de pouvoir.

Le président français et l'ancienne chancelière allemande ont toutefois été en désaccord sur certaines questions clés, comme les importations allemandes de gaz en provenance de Russie, les moyens de défendre l'Europe ou les relations du bloc avec ses concurrents, notamment avec la Chine.

"Il est toujours bon d'avoir une bonne entente dans le couple franco-allemand, mais cela n'est jamais suffisant", explique Marion Gaillard, spécialiste de la relation franco-allemande et des questions européennes et enseignante à Sciences Po Paris.

Les diplomates français semblent optimistes quant aux futurs liens avec l'Allemagne d'Olaf Scholz, citant la "souveraineté stratégique" de l'accord de coalition qui l'a porté au pouvoir et qui, selon eux, fait écho à la volonté d'Emmanuel Macron de développer une "autonomie stratégique" européenne.

Une autre question clé concerne les moyens de financer la transition vers une production d'énergies moins polluantes et de savoir si l'énergie nucléaire et le gaz naturel peuvent être considérés par l'Union européenne comme des sources d'énergie renouvelable, et donc, être subventionnés.

Emmanuel Macron souhaite relancer la construction de réacteurs nucléaires en France alors que l'Allemagne doit fermer ses derniers réacteurs l'an prochain.

Le nouvel accord de coalition allemand ne fait cependant aucune mention de la question, ce qui laisse de la place pour un compromis, estime Paris.

Angela Merkel avait pris la décision de fermer progressivement les centrales nucléaires allemandes après la catastrophe de Fukushima, au Japon, en 2011. (version française Camille Raynaud)