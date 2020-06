Macron à Xi: La France défend le principe "un pays, deux systèmes" pour Hong Kong

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a rappelé vendredi au cours d'un long entretien téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping le soutien de la France au principe "un pays, deux systèmes" permettant à Hong Kong de jouir d'une relative autonomie vis-à-vis de la Chine, a-t-on appris samedi d'une source à l'Elysée.

La volonté de la Chine d'instaurer une loi de sécurité nationale à Hong Kong suscite des inquiétudes dans l'ancienne colonie britannique, théâtre l'an dernier d'un vaste mouvement de contestation contre l'exécutif local et Pékin. Ce projet a aussi été dénoncé par certains pays, notamment les Etats-Unis.

Une partie des habitants de Hong Kong soupçonnent la Chine de vouloir restreindre leurs libertés. Pékin assure que cette loi est nécessaire pour garantir la stabilité de la ville.

Au cours d'un entretien d'une heure et demie vendredi entre les présidents français et chinois, Emmanuel Macron a dit à Xi Jinping "suivre la situation (à Hong Kong) de près et a rappelé le soutien de la France au principe du pays, deux systèmes", a-t-on dit à l'Elysée.

Tout en rappelant "l'importance du partenariat stratégique qui lie la France à la Chine", Emmanuel Macron a ainsi voulu "éviter tout malentendu et se dire les choses dans le respect de cette relation", a-t-on ajouté.

(Michel Rose, édité par Bertrand Boucey)