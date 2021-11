Macron à Rome la semaine prochaine pour signer un traité franco-italien

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron se rendra la semaine prochaine à Rome pour signer avec le président du Conseil italien Mario Draghi un traité destiné à renforcer les relations franco-italiennes, a annoncé l'Elysée jeudi.

A l'occasion de ce déplacement, programmé jeudi et vendredi, le chef de l'Etat se rendra au Vatican pour s'entretenir avec le pape François, ajoute la présidence.

Le traité du Quirinal "favorisera la convergence des positions françaises et italiennes, ainsi que la coordination des deux pays en matière de politique européenne et étrangère, de sécurité et de défense, de politique migratoire, d’économie, d’enseignement, de recherche, de culture et de coopération transfrontalière", indique l'Elysée dans un communiqué.

A l'approche de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, au premier semestre 2022, ce traité est susceptible d'ajuster l'équilibre des forces en Europe, alors que la chancelière Angela Merkel s'apprête à quitter le pouvoir en Allemagne.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)