Macron a promulgué la loi sur la réforme des retraites

Macron a promulgué la loi sur la réforme des retraites













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a promulgué la loi sur la réforme des retraites peu après le feu vert du Conseil constitutionnel à ce texte contesté malgré les appels à ne pas le rendre applicable, selon le journal officiel de samedi. Les neuf "sages" de l'institution ont validé l'essentiel de la loi vendredi, ouvrant la voie à sa promulgation par le chef de l'Etat, étape définitive d'un projet dont la mesure phare reporte de 62 ans à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Emmanuel Macron avait deux semaines pour signer le texte amendé des éléments rejetés par les "sages", dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er septembre. L'Elysée avait indiqué qu'il le ferait "dans les prochains jours", témoignant du désir de l'exécutif de tourner rapidement la page de la contestation, sans garantie de succès. Refusant cet agenda politique dicté dans l'urgence, ainsi qu'une proposition d'être reçus mardi à l'Elysée, les syndicats avait appelé "solennellement" le président à ne pas promulguer la loi, "seul moyen de calmer la colère qui s'exprime dans le pays". Des manifestations spontanées se sont formées vendredi soir dans plusieurs villes de France, à l'image de celles déclenchées le mois dernier par le recours du gouvernement à l'article 49.3 pour faire adopter la réforme sans vote à l'Assemblée nationale. François Ruffin, député La France insoumise (LFI) a accusé samedi sur Twitter le chef de l'Etat et le gouvernement d'avoir promulgué la loi sur les retraites "en pleine nuit", "comme des voleurs". Les syndicats unis appellent à une journée de mobilisation "exceptionnelle et populaire" le 1er mai, jour de la fête du Travail, sans réunion avec l'exécutif d'ici là. Les opposants à la réforme des retraites sont d'autant plus dépités que le Conseil constitutionnel a aussi rejeté vendredi un projet d'organisation d'un référendum d'initiative partagée (RIP) portant sur une proposition de loi visant à "affirmer que l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans". Les "sages" se prononceront le 3 mai sur une autre proposition de RIP déposée jeudi soir, qui contient une formulation légèrement différente. (Reportage Benjamin Mallet et Gus Trompiz)