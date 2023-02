Macron a dit à Netanyahu son "inquiétude" sur la situation en Cisjordanie et Israël

Macron a dit à Netanyahu son "inquiétude" sur la situation en Cisjordanie et Israël













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a fait part au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de son "inquiétude" sur la situation actuelle dans les territoires palestiniens et en Israël, a rapporté l'Elysée.

Rendant compte d'un dîner de travail entre les deux dirigeants, la présidence française a indiqué qu'Emmanuel Macron a fait part à Benjamin Netanyahu de la "solidarité pleine et entière" de la France avec Israël dans sa lutte contre le terrorisme, surtout après l'"attaque ignoble" ayant fait sept morts à proximité d'un synagogue vendredi dernier. Le chef de l'Etat a souligné l'importante d'éviter toute mesure qui pourrait favoriser une escalade des violences entre Israéliens et Palestiniens, a ajouté l'Elysée dans un communiqué. Il a rappelé "l'attachement de la France au statu quo historique sur les lieux saints à Jérusalem, ainsi que sa ferme opposition à la poursuite de la colonisation qui sape la perspective d'un futur Etat palestinien, autant que les espoirs de paix et de sécurité pour Israël". Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahu ont aussi évoqué l'Iran et la guerre en Ukraine, est-il indiqué dans le communiqué de la présidence française, qui se félicite que le Premier ministre israélien a choisi la France pour sa première visite officielle hors du Proche-Orient depuis son retour au pouvoir. (Rédigé par Jean Terzian)