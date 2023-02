Macron a dit à Netanyahu son "inquiétude" sur la situation en Cisjordanie et Israël

3 février (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a fait part jeudi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de son "inquiétude" sur la situation actuelle dans les territoires palestiniens et en Israël, a rapporté l'Elysée. Rendant compte d'un dîner de travail entre les deux dirigeants, la présidence française a indiqué qu'Emmanuel Macron a fait part à Benjamin Netanyahu de la "solidarité pleine et entière" de la France avec Israël dans sa lutte contre le terrorisme, surtout après l'"attaque ignoble" ayant fait sept morts à proximité d'un synagogue vendredi dernier. Le chef de l'Etat a souligné l'importante d'éviter toute mesure qui pourrait favoriser une escalade des violences entre Israéliens et Palestiniens, a ajouté l'Elysée dans un communiqué. (Rédigé par Jean Terzian)