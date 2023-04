Macron a discuté de la Chine avec Biden

Macron a discuté de la Chine avec Biden













PÉKIN, 5 avril (Reuters) - Emmanuel Macron s'est entretenu mardi par téléphone avec le président américain Joe Biden, a annoncé mercredi l'Elysée dans un communiqué, précisant que les deux dirigeants avaient discuté de la Chine. "Les deux chefs d'Etat ont évoqué leur volonté commune d'engager la Chine à accélérer la fin de la guerre en Ukraine et participer à la construction d'une paix durable dans la région", a indiqué la présidence française. Emmanuel Macron et Joe Biden ont également exprimé le souhait d'obtenir de Pékin une contribution à l'effort global de solidarité Nord-Sud, ajoute l'Elysée. Le président français est attendu mercredi en Chine, où il se rend, accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avec l'objectif de restaurer les liens entre l'Europe et la deuxième puissance économique mondiale. (Reportage Michel Rose; version française Camille Raynaud)