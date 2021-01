Macron a "confiance dans la force de la démocratie" aux USA

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré que la France avait "confiance dans la force de la démocratie américaine" et se tenait avec "force, ferveur et détermination" au côté du peuple américain, alors que des manifestants ont fait irruption mercredi au Congrès à Washington dans le but de faire annuler les résultats de l'élection présidentielle américaine de novembre.

"Quand dans une des plus vieilles démocraties du monde, les partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle - celle d'"un homme, une voix" -, qui est battue en brèche", a déclaré le président français dans une vidéo publiée sur Twitter dans la nuit de mercredi à jeudi.

"Aujourd'hui, la France se tient au côté du peuple américain avec force, ferveur et détermination, et au côté de tous les peuples qui entendent choisir leurs dirigeants, décider de leur destin et de leur vie par ce choix libre et démocratique des élections", a-t-il ajouté, soulignant le pacte de démocratie qui unit la France et les Etats-Unis.

"Je veux dire notre confiance dans la force de la démocratie américaine (...) Je veux dire notre lutte commune pour que nos démocraties sortent plus fortes de ce moment que nous vivons tous".

Après que les incidents ont éclaté mercredi à Washington, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait "condamné" les violences. "La volonté et le vote du peuple américain doivent être respectés", avait-il écrit sur Twitter.

