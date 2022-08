Macao va lever le confinement après neuf jours sans coronavirus

HONG KONG, 1er août (Reuters) - Macao va rouvrir ses services publics, ses lieux de divertissement et les restaurants à partir de mardi, ont déclaré les autorités, alors que la plus grande plaque tournante des jeux d'argent au monde cherche à revenir à la normale après n'avoir détecté aucun cas de coronavirus pendant neuf jours consécutifs.

Les salons de beauté, les centres de fitness et les bars seront également autorisés à reprendre leurs activités, a déclaré le gouvernement dans un communiqué lundi.

Cette annonce intervient alors que les autorités ont également indiqué lundi que les revenus mensuels des casinos en juillet ont chuté de 95% par rapport à l'année précédente pour atteindre 0,4 milliard de patacas (48,32 millions d'euros), soit le chiffre le plus bas jamais enregistré.

Les casinos ont été fermés pendant 12 jours en juillet, avant de rouvrir le 23 juillet, les autorités ayant commencé à lever les mesures strictes qui avaient obligé la plupart des entreprises et des locaux à fermer.

L'ancienne colonie portugaise a signalé environ 1.800 infections depuis la mi-juin, lorsqu'elle a été frappée par la pire épidémie de coronavirus de son histoire.

Malgré la réouverture, il est probable qu'il n'y aura pas d'activité pendant au moins quelques semaines, selon les analystes, en raison des restrictions strictes toujours en place.

Les autorités sanitaires exigeront des résidents qu'ils portent des masques lorsqu'ils sortent et devront présenter un test négatif dans les trois jours pour entrer dans la plupart des établissements.

"Il n'y a pas eu de cas d'infection locales à Macao sur neuf jours consécutifs (...) et le risque de propagation du coronavirus a été fortement réduit", a indiqué le ministère.

Plus de 90% des résidents de Macao sont entièrement vaccinés contre le coronavirus, mais les autorités ont suivi de près la politique chinoise du "zéro COVID", qui vise à endiguer toutes les épidémies à presque n'importe quel prix.

Sands China, Wynn Macau, MGM China , Galaxy Entertainment, SJM Holdings et Melco Resorts sont les six détenteurs actuels de licences de casino à Macao. (Reportage Farah Master et Twinnie Siu; Version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer)