M6 grimpe, soutenu par ses efforts pour développer le streaming

M6 grimpe, soutenu par ses efforts pour développer le streaming













PARIS, 14 février (Reuters) - Le groupe d'audiovisuel M6 progresse à la Bourse de Paris mercredi dans la matinée, après avoir publié des résultats qui mettent en évidence ses efforts pour développer son activité de streaming. À 08h25 GMT, le titre prenait 2,62%, tandis que le SBF120 progressait au même moment de 0,12%. M6 a fait état mardi d'un chiffre d'affaire en baisse de 0,7% sur un an à périmètre constant, à 1,32 milliard d'euros. Le repli du chiffre d'affaire publicitaire, qui a décru de 2,2% sur un an à 905 millions d'euros, explique ce recul dans un contexte marqué par l'inflation, a souligné M6 dans un communiqué. Le groupe a également annoncé investir jusqu'à 100 millions d'euros dans le streaming "avec pour ambition de doubler le chiffre d'affaires streaming du groupe ainsi que le nombre d'heures visionnées sur la plate-forme (6play) d'ici 2028", détaille M6. "Le groupe prend la bonne décision en incitant son audience à migrer vers 6play, où les téléspectateurs bénéficient d'une meilleure expérience utilisateur et M6 d'une meilleure monétisation", résument les analystes de JP Morgan dans une note publiée mercredi. "M6 s'attend à un retour sur investissement positif d'ici 2028, date à laquelle le groupe disposera de revenus provenant de sources plus diversifiées et d'une croissance plus rapide, ce qui devrait justifier un multiple plus élevé", poursuivent les analystes. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)