M6 : Baisse du CA annuel avec le recul des revenus publicitaires

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - M6 a fait état mardi d'une baisse de 0,7% de son chiffre d'affaires annuel, à périmètre constant, avec le recul des revenus publicitaires télévisuels. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 1,32 milliard d'euros au 31 décembre 2023, en baisse de 0,7% sur un an à périmètre constant. Le chiffre d'affaires publicitaire TV s'est élevé à 905 millions d'euros, en baisse de 2,2% en glissement annuel. "Le contexte économique, marqué par l'inflation, a pesé sur les investissements publicitaires des annonceurs", a déclaré M6 dans un communiqué. Le groupe de télévision a également dit s'attendre à atteindre l'équilibre budgétaire en 2027 et a proposé un dividende de 1,25 euro au titre de l'exercice 2023. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)