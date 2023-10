M6 affiche un CA consolidé de 296 millions d'euros au T3, en hausse de 2,1%

30 octobre (Reuters) - Métropole Télévision SA : * SUR LE T3 2023, LE GROUPE M6 AFFICHE UN CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 296,0 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 2,1% * CROISSANCE DE 6,3% AU T3 DES REVENUS PUBLICITAIRES TV À 196,4 MILLIONS D'EUROS * EBITA CONSOLIDÉ AU T3: 55,8 MILLIONS D'EUROS (STABLE PAR RAPPORT AU T3 2022) * RÉSULTAT NET AU T3 DE 53 MILLIONS D'EUROS (+119,6%) * LE GROUPE S'ATTEND À CE QUE LE MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ TV SUIVE LA TENDANCE DES NEUF PREMIERS MOIS, TANDIS QUE LA RADIO DEVRAIT CONNAÎTRE UNE CROISSANCE SUR LA MÊME PÉRIODE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)