Lyxor met les matières premières sur le devant de la scène pour 2022

PARIS, 7 décembre (Reuters) - Lyxor Asset Management se montre positif pour les matières premières en 2022, avec un "super-cycle" pour certains métaux industriels à la faveur de la transition énergétique et un marché du pétrole équilibré.

Lors de la présentation de ses perspectives pour 2022, Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche marchés de Lyxor, a estimé que le pire de la crise sanitaire, au niveau humain et économique, était passé.

"L'impact sur la croissance actuelle et future devrait rester modeste car les Etats ne devraient pas avoir recours à de nouvelles restrictions de mobilité", a-t-elle dit.

Lyxor juge que l'effet du variant Omicron du coronavirus est "excessif" sur le marché du pétrole sur lequel il est repassé à l'"achat" la semaine dernière.

Pour ses stratégistes, les matières premières sont devenues un thème central, utilisées comme jauge de l'activité économique et comme reflet du risque perçu lié à l'inflation et au variant Omicron du coronavirus.

"C'est l'une des classes d'actifs où les inquiétudes sont les plus intégrées dans les prix. On pense qu'un rebond va se poursuivre", a déclaré Jean-Baptiste Berthon.

La société de gestion table sur un baril de Brent entre 75 et 80 dollars, voire 90 dollars en cas d'hiver difficile.

UN "SUPER-CYCLE" POUR LES MÉTAUX

Sur les métaux de base, Lyxor estime que le marché est dans un "super-cycle" pour un certain nombre d'entre eux, avec un changement structurel de la demande avec l'accélération à venir de la décarbonisation.

Dans les dix ans à venir, la demande pour le cuivre destiné aux véhicules électriques et aux énergies solaire et éolienne devrait quintupler pour atteindre cinq milliards de tonne, estiment les équipes de Lyxor.

"L'aluminium, le nickel et le cuivre sont des métaux super intéressants pour les années à venir, plus que le pétrole. Non seulement avec la décarbonisation, mais aussi avec les dépenses d'infrastructures en Europe et aux Etats-Unis, le déploiement de la technologie 5G, l'urbanisation en Asie et l'immobilier", a déclaré Jean-Baptiste Berthon, stratégiste senior cross asset chez Lyxor.

Le stratégiste estime en outre qu'un certain nombre d'éléments cycliques négatifs devraient s'apaiser courant 2022: la décélération de l'économie chinoise devrait ainsi toucher prochainement un point bas tandis que la réouverture de l'économie devrait se poursuivre en Europe, au Japon et accélérée aux Etats-Unis.

Les métaux sont également utilisés comme protection contre l'inflation, amenée toutefois à refluer l'an prochain.

"Les effets des variations du prix de l'énergie se seront résorbés d'ici un an, permettant à l'inflation de revenir sur une tendance sous-jacente qui serait voisine de 2,5% aux Etats-Unis et de 1,5% en Eurozone", a déclaré Jeanne Asseraf-Bitton.

Sur le marchés actions, les stratégistes de Lyxor recommandent une position "neutre" sur les valeurs américaines auxquelles ils préfèrent les valeurs de la zone euro, où le potentiel d'amélioration des marges est plus élevé qu'aux Etats-Unis. (Laetitia Volga, édité par)