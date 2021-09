Lyon s'en sort bien

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Pas de vainqueur ce soir au Groupama Stadium entre l'Olympique Lyonnais et Lorient qui se quittent sur le score d'1 but partout. Les Lyonnais avaient pourtant mal commencé la partie avec l’exclusion d’Emerson dès la 15e minute de jeu pour une faute grossière. Ce sont les Lorientais qui ont ensuite ouvert le score quelques minutes après grâce à Laurienté sur un coup franc (20'). Mais les locaux se réveillent et finissent par égaliser en seconde période grâce à Karl Toko Ekambi bien servi dans la surface par Islam Slimani (50'). Les hommes de Peter Bosz poussent et croient même arracher la victoire en fin de match, mais le but de Paqueta est refusé par la VAR pour une position de hors-jeu (96'). Au classement, Lorient pointe à la 4e place alors que les Lyonnais sont désormais 7e.