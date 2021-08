Lyon lance sa saison face à Nantes

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

En match d'ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats, l'Olympique Lyonnais a signé sa première victoire de la saison face à Nantes (1-0) au Stade de la Beaujoire. Après un premier quart-d'heure haletant, les Gones ont confisqué le ballon et ont installé un faux-rythme qui a permis à Dembélé d'inscrire le seul but de la rencontre dans la foulée d'un excellent travail de Paqueta (35'). Les Canaris ont montré les crocs, mais Lopes a écœuré les hommes d'Antoine Kombouaré, notamment Castelleto (37'), Corchia (45') et Kolo Muani (86'). L'exclusion de Da Silva (78') a enflammé les tribunes et la partie dans les dernières minutes, mais les Lyonnais ont tenu tant bien que mal. Ce premier succès symbolise aussi une première rencontre sans buts concédés pour l'OL qui en avait déjà encaissé sept après trois journées.