Lyon écrase Saint-Étienne

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans le derby de la deuxième journée de D1 Arkema, l'Olympique Lyonnais a pulvérisé l'AS Saint-Étienne à domicile (6-0). Alors que les deux formations n'avaient plus croisé le fer depuis 2017, les joueuses de Sonia Bompastor ont rapidement donné le ton grâce à l'ouverture du score de Macario (18'). Les Fenottes ont creusé l'écart avant la pause par l'intermédiaire de Majri (28') et Malard (42'). Au retour des vestiaires, les Stéphanoises, promues cette année dans l'élite, ont pris l'eau sur des buts coup sur coup de Laurent (53') et Egurrola (56'). Les Fenottes ont encore aggravé le score en fin de partie sur une dernière réalisation de Bacha (84'). Cette humiliation permet à Lyon de prendre la tête du classement grâce à une meilleure différence de buts que le PSG et le Paris FC.