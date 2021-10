Lyon concède le nul à Saint-Etienne

par Adrien Verger (iDalgo)

Le 123e derby entre Saint-Etienne et Lyon a rendu son verdict ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 1-1 après une première mi-temps dominée par les Lyonnais. C’est Aouar, sur un service de Paqueta, qui ouvre le score à la 42e minute. Shaqiri pense à son tour marquer à la 44e mais son but est refusé pour hors-jeu. En deuxième période, Saint-Etienne réagit et termine le match en supériorité numérique après le carton rouge de Lopez pour une main en dehors de la surface. Les Verts égalisent finalement en fin de match par l’intermédiaire de Khazri sur penalty (90+4). Sur le plan comptable, Lyon manque l’occasion de figurer dans le top 5 et reste 10e. Saint-Etienne, toujours dernier, revient à 2 points de la 17e place.