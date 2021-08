Lyon accroché par Brest

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour leur match d'ouverture en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois se sont neutralisés (1-1) au Groupama Stadium. Dans la lignée de leurs matchs de préparation, les Gones ont montré des choses intéressantes dans le jeu et de la bonne volonté, mais ont cruellement manqué de précision et ont fait preuve de beaucoup de déchet technique. Privés de Jason Denayer et Maxwell Cornet, les Rhodaniens étaient friables en défense et c'est logiquement que Cardona les sanctionnait juste avant la mi-temps (43'). Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont pu compter sur Lopes pour empêcher les Bretons de faire le break, avant que Slimani ne délivre les siens (62'). Brest peut avoir des regrets, et Lyon ne s'est pas rassuré avant le déplacement à Angers la semaine prochaine.