Lyon a l'avantage

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L’Olympique Lyonnais prend le meilleur sur Levante et prend une option pour la qualification en Ligue des champions. Les Lyonnaises se sont imposées 2 buts à 1 sur la pelouse espagnole lors des barrages aller.

Après un match équilibré, c’est en toute fin de match que la différence s’est faite. Malard ouvre le score pour les visiteuses à la 80e. Moroni a creusé l’écart quelques minutes après à la 84e. Mais les locaux n'ont rien lâché et ont même réduit l’écart par l’intermédiaire de Crivelari (86’) et se permettent de rêver à une qualification en terre lyonnaise. À noter que les Gones ont fini la rencontre à 10 contre 11 après l'exclusion en toute fin de match de Bacha. La joueuse sera donc indisponible lors du prochain match européen.

Match retour le 8 septembre à 19 h pour déterminer qui se qualifiera en phase de groupe de la Ligue des champions. Pour rappel, le club rhodanien l'a gagnée à 7 reprises.