LVMH vend une participation majoritaire dans Cruise Line Holdings

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - LVMH a annoncé vendredi la signature d'un accord concernant la vente d'une participation majoritaire dans Cruise Line Holdings, la maison-mère de l'activité Starboard & Onboard Cruise Services, à un groupe d'investisseurs privés. "Ces nouveaux investisseurs rassemblent des partenaires stratégiques dans le domaine du Travel Retail s'appuyant sur une culture de l'innovation et un objectif de croissance", a déclaré LVMH dans un communiqué. LVMH précise que le groupe de luxe demeurera un actionnaire minoritaire important de la nouvelle société. (Reportage Sudip Kar-Gupta et Piotr Lipinski, version française Augustin Turpin, édité par Camille Raynaud)