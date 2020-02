LVMH va lever 9 milliards d'euros sur les marchés obligataires pour l'achat de Tiffany

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - LVMH s'apprête à lever 9,3 milliards d'euros mercredi sur les marchés obligataires pour financer en partie l'acquisition du joaillier américain Tiffany, a-t-on appris auprès d'un chef de file de l'opération.

Le numéro un mondial du luxe a détaillé les termes d'une émission à hauteur de 7,5 milliards d'euros d'obligations libellées en euro à échéances diverses et d'une seconde émission libellée en livre sterling (1,55 milliards de livres, soit 1,8 milliard d'euros), a-t-il ajouté.

L'établissement des taux est attendu dans la journée via les banques coordinatrices Bank of America Merrill Lynch, Crédit agricole, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Natixis et Société Générale.

LVMH a annoncé mardi que les actionnaires de Tiffany, réunis en assemblée extraordinaire, avaient approuvé "à une très large majorité" son offre de rachat.

L'accord annoncé le 25 novembre dernier porte sur l'acquisition par LVMH des actions Tiffany à un prix de 135 dollars par action payable en numéraire, valorisant l'entreprise américaine à 14,7 milliards d'euros environ, soit 16,2 milliards de dollars.

La finalisation de l'opération reste prévue pour le milieu de l'année sous réserve des "autorisations réglementaires et des autres conditions usuelles".

(Abhinav Ramnarayan; version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)