LVMH s'envole en Bourse après ses résultats et emporte le luxe avec lui

LVMH s'envole en Bourse après ses résultats et emporte le luxe avec lui













(Actualisé avec précisions, contexte, cours actualisés) PARIS, 26 janvier (Reuters) - LVMH grimpait vendredi à la Bourse de Paris, et avec lui l'ensemble du compartiment du luxe, après avoir publié la veille des résultats meilleurs qu'attendu qui ont rassuré les investisseurs sur la résistance du secteur au ralentissement économique, notamment en Chine. L'action du géant français du luxe s'envole de 13,6% à 778,8 euros, ajoutant 48 milliards d'euros à sa capitalisation boursière. Le titre s'achemine vers sa plus forte progression journalière depuis septembre 2001. Dans la foulée, Hermès avançait de 6,1% et Kering de 7,7%. Le secteur du luxe en Europe s'affiche en hausse de 6,9%. LVMH, qui détient des marques comme Louis Vuitton, Christian Dior ou encore Tiffany, a publié des ventes de près de 24 milliards d'euros au quatrième trimestre 2023, grâce à une demande pour ses produits haut de gamme qui demeure résistante. La croissance organique a atteint 10%, au-delà du consensus d'analyste de 9% cité par HSBC. "Les produits les plus haut de gamme sont ceux qui font l'objet de la plus forte demande dans le monde", a déclaré à des analystes le PDG de LVMH, Bernard Arnault. Cette publication a d'autant plus rassuré que LVMH avait signalé en octobre, à l'occasion de ses résultats du troisième trimestre, un net ralentissement de ses ventes avec l'affaiblissement de la demande aux Etats-Unis et en Europe, et une reprise poussive en Chine. L'appétit des clients chinois pour les marques de luxe européennes a été un sujet d'inquiétude pour les investisseurs ces derniers mois. La crise immobilière en Chine et le taux de chômage élevé chez les jeunes a éloigné la perspective d'un rebond rapide de la deuxième économie mondiale après la pandémie de COVID-19. Si les touristes chinois n'arrivent plus massivement en Europe, LVMH séduit encore parmi les voyageurs les plus fortunés. "Nous ne sommes pas particulièrement inquiets", a assuré le directeur financier de LVMH, Jean-Jacques Guiony. "La diversification des activités au sein du groupe, ainsi que la flexibilité et l'agilité opérationnelles, témoignent selon nous de la grande qualité de LVMH et devraient soutenir le titre" à court terme, ont souligné dans une note les analystes de JPMorgan. (Rédigé par Corentin Chappron, avec Mimosa Spencer à Paris, Josephine Mason et Lucy Raitano à Londres, édité par Blandine Hénault)