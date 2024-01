LVMH s'envole après ses résultats et emporte le luxe avec lui !

PARIS, 26 janvier (Reuters) - LVMH grimpe à la Bourse de Paris vendredi matin, entraînant le reste du secteur du luxe en Europe, après avoir publié jeudi des résultats meilleurs qu'attendu. A 09h00 GMT, LVMH gagnait 8,52%, contre une hausse de 0,58% pour l'indice Stoxx 600. Le groupe a publié des ventes de près de 24 milliards d'euros au quatrième trimestre 2023, grâce à une demande pour ses produits haut de gamme qui demeure résistante. La croissance organique a atteint 10%, au delà du consensus d'analyste de 9% cité par HSBC. "Les produits les plus haut de gamme sont ceux qui font l'objet de la plus forte demande dans le monde", a déclaré à des analystes le PDG de LVMH, Bernard Arnault. Le groupe a par ailleurs proposé de relever à 13 euros le dividende par action, contre 12 euros l'année précédente. "Le directeur financier a confirmé l'ambition du groupe de maintenir le niveau actuel de rentabilité en 2024 grâce à de nouvelles mesures de contrôle des coûts, (...) justifiant la valorisation plus élevée de l'action par rapport à sa moyenne historique", écrit Stiefel dans une note, qui réitère sa recommandation à "acheter". "La diversification des activités au sein du groupe, ainsi que la flexibilité et l'agilité opérationnelles, témoignent selon nous de la grande qualité de LVMH et devraient soutenir le titre" à court terme, abondent les analystes de JPMorgan. "Pour autant, les perspectives demeurent dégradées pour les segments du luxe qui soutiennent historiquement l'action, tandis que la couverture du risque de change pèsera en 2024, ce qui limite selon nous la dynamique des bénéfices du groupe à court terme", nuance la banque américaine. La hausse de l'action LVMH emporte avec elle le reste des valeurs du luxe en Europe. Hermès avance de 2,8742%, contre 3,85041% pour Kering. Le CAC 40, très exposé au secteur, se hisse de 1,53%. Montcler gagne 4,59%, contre 4,34% pour Richemont . Le secteur du luxe en Europe s'affiche en hausse de 3,94%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)