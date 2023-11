LVMH recule, UBS abaisse sa recommandation à "neutre"

PARIS, 21 novembre (Reuters) - LVMH recule mardi en matinée à la Bourse de Paris après l'abaissement de la recommandation d'UBS à "neutre" contre "acheter" sur le groupe de luxe, dont l'objectif de cours est ramené de 829,4 euros à 770 euros. A la Bourse de Paris, vers GMT, le titre LVMH cède 1,22% à 708,9 euros contre un repli de 0,19% pour le CAC 40. Le compartiment européen du luxe abandonne au même moment 0,14% avec Kering et Hermès qui reculent respectivement de 0,70% et 0,28%. Les groupes italiens Salvatore Ferragamo et Moncler perdent respectivement 1,22% et 0,85%. "LVMH continue d'offrir l'un des profils de croissance les plus défensifs du secteur du luxe, selon nous, (...) mais le contexte sectoriel actuel est globalement moins certain et après plusieurs années de surperformance par rapport à ses pairs, nous pensons que les gains de parts de marché du groupe pourraient devoir être interrompus en vue d'une phase de consolidation", écrit UBS. "Nous pensons que le titre est à sa juste valeur et nous le dégradons d'acheter à neutre", ajoute l'intermédiaire. (Rédigé par Claude Chendjou, avec Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)