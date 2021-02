LVMH rachète 50% de la marque de champagne du rappeur Jay-Z

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Moët Hennessy, division de LVMH , et Jay-Z ont annoncé lundi la signature d'un partenariat via l'acquisition par le groupe de luxe français de 50% de la marque de champagne Armand de Brignac du rappeur américain.

"Je suis fier d'accueillir la famille Arnault parmi les nôtres par le biais de ce partenariat qui a débuté avec Alexandre Arnault et s'est poursuivi avec son père Bernard Arnault et Philippe Schaus, à mon domicile de Los Angeles", a déclaré Jay-Z, de son vrai nom Shawn Carter, dans un communiqué.

Le montant de la transaction, révélée par le Wall Street Journal, le Financial Times et le New York Times, n'a pas été dévoilé.

Quelque 500.000 bouteilles de la marque Armand de Brignac se sont écoulées en 2019, précise le communiqué.

Le partenariat comprend également un accord de distribution.

De nombreux groupes liés au secteur de la mode concluent des partenariats avec des célébrités afin de toucher une clientèle plus jeune.

L'an dernier, le groupe de cosmétiques Coty a conclu le rachat d'une participation de 20% dans la marque de maquillage KKW de la star de téléréalité Kim Kardashian.

LVMH avait créé la marque de mode Fenty avec la chanteuse Rihanna en 2019, qui en était la dirigeante et directrice artistique, mais le groupe français a annoncé le 10 février la suspension de ce partenariat en attendant une amélioration de la situation.

(Sudip Kar-Gupta; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Laetitia Volga)