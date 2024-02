LVMH lance une division divertissement sous l'égide d'Antoine Arnault

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le géant du luxe LVMH lance une division divertissement, "22 Montaigne Entertainment", pour renforcer le marketing de ses produits phares sous la houlette d'un comité dirigé par Antoine Arnault, fils aîné du PDG Bernard Arnault, et Anish Melwani, directeur général des activités du groupe en Amérique du Nord. La nouvelle entité, baptisée ainsi en référence à l'adresse du siège du groupe LVMH à Paris, avenue Montaigne, est un partenariat avec Superconnector Studios et les cofondateurs de cette société, Jae Goodman et John Kaplan, a précisé jeudi LVMH. L'objectif est de collaborer avec les principaux créateurs, producteurs et distributeurs de divertissement afin de codévelopper, coproduire et cofinancer des films, des émissions de télévision et des formats audio. Antoine Arnault est l'un des cinq enfants de Bernard Arnault. Il est chargé de l'image et de l'environnement chez LVMH et a négocié pour que la société sponsorise les Jeux olympiques de Paris. (Reportage Mimosa Spencer, version française Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)