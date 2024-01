LVMH : Frédéric Arnault nommé à la tête de la division Montres

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - LVMH a confié à Frédéric Arnault la direction générale de LVMH Montres, supervisant les marques TAG Heuer, Hublot et Zenith, a déclaré vendredi le groupe de luxe. Frédéric Arnault, l'un des cinq enfants du président-directeur général de LVMH Bernard Arnault, était en poste chez TAG Heuer depuis 2017. Le dirigeant restera rattaché au PDG de la division montres et joaillerie, Stéphane Bianchi. La nomination de Frédéric Arnault s'inscrit dans le cadre d'un remaniement plus large qui comprend le transfert de Julien Tornare, actuel directeur général de Zenith, à la direction de TAG Heuer, et le recrutement de Benoit de Clerck, ancien dirigeant de Richemont, à la tête de Zenith. Les enfants de Bernard Arnault occupent des postes de direction au sein des marques du conglomérat de luxe. (Reportage Mimosa Spencer, version française Dagmarah Mackos, édité par Zhifan Liu)